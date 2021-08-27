В Полтаве в тире 19-летняя девушка расстреляла инструктора: новые подробности

В Полтаве в тире 19-летняя девушка расстреляла инструктора: новые подробности

Обвиняемая и ее адвокат настаивали на изменении меры пресечения.

В Полтаве продлили меру пресечения девушке, которая в тире убила 64-летнего инструктора. На этом настаивали прокуратура и жена погибшего.

Об этом сообщает "Общественное".

Поэтому, девушка будет находиться в СИЗО до 25 октября. Обвиняемая и ее адвокат настаивали на изменении меры пресечения, однако суд с этим не согласился.

Прокурор Игорь Степаненко отметил, что девушка может представлять опасность для окружающих и оказывать давление на свидетелей, а потому ее оставили за решеткой.

Подозреваемая вместе с новой мерой пресечения уже полтора года будет находиться в СИЗО. Сейчас продолжается судебный процесс над девушкой.

Напомним, в Полтаве в местном тире застрелили 64-летнего инструктора. Инцидент произошел 7 февраля 2020. Смертельные ранения работнику тира вызвала тогда еще 18-летняя посетительница, жительница Днепра. Мотив преступления неизвестен.

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