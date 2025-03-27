В Полтаве во время атаки "Шахедов" исчез свет: что известно

Во время атаки дронов на Полтаву исчез свет / © ТСН.ua

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Вечером в четверг, 27 марта, во время атаки российских ударных беспилотников на Полтавскую общину прогремел взрыв, после которого начались перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают очевидцы в местных пабликах.

Ранее мониторинговые каналы сообщали о появлении в воздушном пространстве Полтавы трех вражеских беспилотников.

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На территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии начальник Полтавской ОВ сообщил, что Полтавская громада находится под атакой вражеских БПЛА.

“Предварительно есть попадания. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях. Детали выясняем”, — написал он.

Напомним, удар российской армии в четверг, 27 марта, по украинскому городу Херсону, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура, президент Владимир Зеленский назвал нарушением договоренностей о перемирии. Об этом инциденте будет сообщено США.