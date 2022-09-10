В Полтаве во время воздушной тревоги прогремели взрывы: в ОВА сообщили подробности

В Полтаве в субботу, 10 сентября, во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Глава ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что это военные учения.

"Звуки взрывов, которые недавно слышали жители Полтавы, – это военные учения на территории громады. Сохраняем спокойствие. И не игнорируем воздушные тревоги! Слава ВСУ", — написал он.

Стоит отметить, что утром 10 сентября мэр Кременчуга Виталий Малецкий также информировал об уничтожении вражеских боеприпасов.

Напомним, что в ночь на 10 сентября в Днепропетровской области украинская ПВО сбила вражескую крылатую ракету.

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