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В Полтаве возросло количество погибших и пострадавших в результате вражеского удара

В Полтаве возросло количество погибших и пострадавших в результате вражеского удара

Ракетный удар по Полтаве

Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается.

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал об оперативной ситуации по поводу последствий вражеской атаки по Полтаве 3 сентября. О работе служб доложили представители профильных структур, руководство учебного заведения.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Консолидировали усилия для того, чтобы как можно больше спасти людей и все получили надлежащую помощь.

Все службы оперативно работали на месте происшествия. Было задействовано 30 "скорых", больницы принимали раненых. Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Сейчас 65 человек – в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, 87 – в легком. Отдельная благодарность всем неравнодушным, сдающим кровь для пострадавших. Еще 270 доноров присоединились сегодня.

Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается.

Продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людях.

"Трагедия в Полтаве – очередное проявление российского террора и преступление против человечности. Враг должен ответить за все зло, которое принесло нашу землю", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ И СОТНИЕ РАНЕНЫХ. Удар по Полтаве: что там происходит?"

Напомним, Напомним, 4 сентября российская армия устроила обстрел Львова ракетами и дронами. Враг повредил жилые дома, автомобили. Погибли семь человек.

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