В Полтаве возросло количество погибших и пострадавших в результате вражеского удара

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал об оперативной ситуации по поводу последствий вражеской атаки по Полтаве 3 сентября. О работе служб доложили представители профильных структур, руководство учебного заведения.

Об этом идет речь в сообщении в социальных сетях.

Консолидировали усилия для того, чтобы как можно больше спасти людей и все получили надлежащую помощь.

Все службы оперативно работали на месте происшествия. Было задействовано 30 "скорых", больницы принимали раненых. Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Сейчас 65 человек – в тяжелом состоянии, 146 – в среднем, 87 – в легком. Отдельная благодарность всем неравнодушным, сдающим кровь для пострадавших. Еще 270 доноров присоединились сегодня.

Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается.

Продолжают разбирать завалы. Сейчас известно о 53 погибших людях.

"Трагедия в Полтаве – очередное проявление российского террора и преступление против человечности. Враг должен ответить за все зло, которое принесло нашу землю", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ДЕСЯТКИ ПОГИБШИХ И СОТНИЕ РАНЕНЫХ. Удар по Полтаве: что там происходит?"

Напомним, Напомним, 4 сентября российская армия устроила обстрел Львова ракетами и дронами. Враг повредил жилые дома, автомобили. Погибли семь человек.

Читайте также: