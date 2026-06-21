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В Полтаве возросло количество пострадавших и погибших после атаки РФ: что известно
Россия атаковала Полтавский район — в результате попаданий погибли и более 10 травмированы.
В результате атаки российских войск по Полтавскому району, произошедшей 20 июня, возросло количество пострадавших и подтверждена гибель двух человек.
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
Последствия атаки РФ на Полтаву 20 июня — что известно
По уточненным данным, враг попал на территории двух предприятий. Кроме самих зданий, значительные повреждения получили автомобили и рядом расположенные жилые дома. Удар привел к повреждению инфраструктуры и проблемам электроснабжения в районе.
«Вчера враг атаковал Полтавский район. Зафиксировано попадание по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и близлежащие жилые дома», — отметил Виталий Дьяковнич.
По его словам, спасатели нашли тело человека под завалами, еще один человек скончался уже в медучреждении.
«Количество травмированных возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Виталий Дьяковнич.
Также из-за атаки в районе произошло аварийное отключение света. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
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Напомним, 20 июня, российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего ранены дети. Тогда количество раненых выросло до девяти. Кроме четырех детей, ранения в результате вражеского обстрела получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы.
В Харькове 21 июня зафиксировали попадание вражеского БПЛА в верхние этажи многоэтажки. Удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами многоэтажки.
Также с ночи российские войска атакуют Сумщину дронами, в том числе сам областной центр. Утром по Сумской общине также, вероятно, били из артиллерии.