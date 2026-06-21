В Полтаве возросло количество пострадавших и погибших после атаки РФ: что известно

Атака РФ на Полтавщину

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В результате атаки российских войск по Полтавскому району, произошедшей 20 июня, возросло количество пострадавших и подтверждена гибель двух человек.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

Последствия атаки РФ на Полтаву 20 июня — что известно

По уточненным данным, враг попал на территории двух предприятий. Кроме самих зданий, значительные повреждения получили автомобили и рядом расположенные жилые дома. Удар привел к повреждению инфраструктуры и проблемам электроснабжения в районе.

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«Вчера враг атаковал Полтавский район. Зафиксировано попадание по территории двух предприятий. Повреждены здания предприятий, автомобили и близлежащие жилые дома», — отметил Виталий Дьяковнич.

По его словам, спасатели нашли тело человека под завалами, еще один человек скончался уже в медучреждении.

«Количество травмированных возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами обнаружили тело человека. Еще один человек скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким», — сообщил Виталий Дьяковнич.

Также из-за атаки в районе произошло аварийное отключение света. В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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Напомним, 20 июня, российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего ранены дети. Тогда количество раненых выросло до девяти. Кроме четырех детей, ранения в результате вражеского обстрела получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы.

В Харькове 21 июня зафиксировали попадание вражеского БПЛА в верхние этажи многоэтажки. Удар пришелся в пространство между двумя верхними этажами многоэтажки.

Также с ночи российские войска атакуют Сумщину дронами, в том числе сам областной центр. Утром по Сумской общине также, вероятно, били из артиллерии.

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