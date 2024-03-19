В Полтаве женщина 19 раз брала в одном и том же магазине продукты и не платила: что она придумала

В Полтаве к 5 годам лишения воды приговорили женщину, которая 19 раз не заплатила за продукты питания в одном и том же магазине. Она складывала продукты в сумку и уходила, не расплатившись за товар.

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда г. Полтавы (название суда недекоммунизировано - ред.)

По данным суда, женщина с сентября по ноябрь 2023 года выносила продукты питания в одном из магазинов. Она все клала себе в сумку и не расплачивалась за товар. Примечательно, что подсудимая "скупалась" в одном и том же магазине чуть ли не через день. Всего было зафиксировано 19 краж. Из магазина подозреваемая выносила только продукты питания, такие как: колбасу, сыры, десерты, мясо, корм для кошек, сметану и прочее. Она могла набрать продуктов на 300-500 грн, не заплатить, а на следующий день снова прийти в тот же магазин. Это все фиксировали камеры наблюдения.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Она сообщила, что питалась украденными продуктами, часть средств магазина уже возместила.

Суд установил, что женщина "страдает психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, имеет синдром зависимости, получает заместительную терапию".

Подсудимую признали виновной в кражах и приговорили к 5 годам лишения свободы, поскольку она ранее уже была судимой.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Киеве к 2 годам испытательного срока приговорили гражданина Азербайджана, который в магазинах в ТРЦ рассчитывался за товар сувенирными евро и получал сдачу в гривнах.

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