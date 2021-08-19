В Полтаве женщина нашла в туалете своей квартиры метрового удава

Пресмыкающегося отдали в натуралистический центр.

Жительница Полтавы нашла в туалете своей квартиры метрового удава.

Об этом сообщает телеканал ІРТ.

Женщина сразу вызвала чрезвычайников. Хозяйка рассказала, что в квартире проводился ремонт — меняли трубы. Как удав попал на 8-й этаж многоэтажки — неизвестно.

Пресмыкающегося доставили в Полтавский областной эколого-натуралистический центр, где поместили в террариум. Выяснилось, что это аргентинский радужный удав.

"Кто-то держал у себя. Потому что в дикой природе, в нашей местности такие животные не водятся. Их родина — это Центральная Америка, Северная Бразилия. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", — рассказала заведующая отделом биологии и методической работы натуралистического центра Людмила Брыжак.

Кормят пресмыкающегося мышами, по одной в неделю. Хозяева экзотического животного пока не нашлись.

Напомним, что в Харькове в квартире под диваном женщина нашла питона. Впоследствии у харьковского питона-беглеца нашлись хозяева.

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