В Полтавской области 18-летняя девушка едва не сожгла квартиру из-за курения в постели (фото)

В Полтавской области 18-летняя девушка едва не сожгла квартиру из-за курения в постели (фото)

Хозяйка квартиры не пострадала из-за пожара.

В Пирятине Полтавской области 18-летняя девушка вызвала пожар в пятиэтажке из-за курения в постели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области.

Известно, что пожар произошел 17 августа около 9 утра на 4-этаже пятиэтажки на улице Полтавской. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели хозяйкой.

Владелицей жилья оказалась девушка 2003 года рождения. Она не пострадала в результате пожара.

Огонь повредил матрас и кровать. Ущерб устанавливаются.

Напомним, в с. Боковое Одесской области во время пожара погибла девушка. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при курении погибшей.

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