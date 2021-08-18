В Полтавской области 18-летняя девушка едва не сожгла квартиру из-за курения в постели (фото)

Хозяйка квартиры не пострадала из-за пожара.
В Пирятине Полтавской области 18-летняя девушка вызвала пожар в пятиэтажке из-за курения в постели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Полтавской области.
Известно, что пожар произошел 17 августа около 9 утра на 4-этаже пятиэтажки на улице Полтавской. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели хозяйкой.
Владелицей жилья оказалась девушка 2003 года рождения. Она не пострадала в результате пожара.
Огонь повредил матрас и кровать. Ущерб устанавливаются.
Напомним, в с. Боковое Одесской области во время пожара погибла девушка. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при курении погибшей.