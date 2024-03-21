В Полтавской области 19-летняя девушка зарезала свою родственницу

В Полтавской области 19-летняя девушка нанесла смертельное ножевое ранение своей родственнице.

Об этом сообщили в полиции региона.

Следствие установило, что между двумя родственниками возник бытовой конфликт, переросший в драку. Во время конфликта 19-летняя девушка нанесла 34-летней потерпевшей смертельные телесные повреждения.

Следователи полиции изъяли с места происшествия вещественные доказательства. Причастная к преступлению девушка задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По этому факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области мужчина перерезал горло своей 38-летней знакомой. Чтобы избежать наказания за убийство, обвиняемый убеждал родных и правоохранителей, что нашел потерпевшую уже мертвой.

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