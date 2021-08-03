В Полтавской области 23-летний бездомный украл из церкви одежду для богослужений, ноутбук и микшер (фото)

В Полтавской области 23-летний бездомный украл из церкви одежду для богослужений, ноутбук и микшер (фото)

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

В селе Виктория Лубенского района Полтавской области 23-летний бездомный залез в помещение храма, откуда украл ноутбук, микшер и одежду для богослужений. Его уже задержали.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

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Настоятель Свято-Николаевского храма обратился в полицию и сообщил об ограблении церкви. Правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался 23-летний бездомный, который ранее уже имел проблемы с законом. У него нашли пропавшие в церкви вещи — одежду для богослужений, микшер и ноутбук.

Мужчину задержали. Ему объявили о подозрении по части 3 статьи 185 (кража, совершенная повторно, соединенная с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области из-за закрытия приюта при храме животные оказались на улице.

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