В Полтавской области 7-летняя девочка сбежала от пьяной матери за 10 км от дома (фото)

В Полтавской области 7-летняя девочка сбежала от пьяной матери за 10 км от дома (фото)

Девочка пошла к тете, которая живет в 10 километрах от ее села.

В Полтавской области 7-летняя девочка из-за обиды на мать сбежала в 10 километрах от дома. Девочку нашел на обочине дороги один из местных депутатов, который и сообщил об инциденте полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По словам самой девочки, она решилась бежать из дома из-за обиды на мать. В результате ребенок пошел к тете, которая живет в Миргороде, что в 10 километрах от деревни девочки.

Как сообщила ювенальная полицейская Миргородского райотдела полиции Яна Захода, мать даже не искала дочь. А когда к ней приехали полицейские, то была такой пьяной, что даже не смогла объяснить обстоятельства исчезновения ребенка.

Сейчас полицейские собирают материалы по факту уклонения матери от воспитания ребенка и обеспечение ей условий содержания. Соответствующая информация предоставлена в службу по делам детей. До принятия правового решения в отношении матери, девочку доверили ухаживать тете.

Напомним, на Харьковщине двое братьев 8 и 9 лет сидели закрыты дома всех целые сутки. Их мать в это время была в Киеве, мол, по делам. Неухоженных детей, которые пошли играть на улицу, встретили прохожие.

Ранее в Киеве пьяная мать потеряла малолетнюю дочь. Одиннадцатилетнюю девочку полиция нашла у знакомой ее матери в другом районе столицы.

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