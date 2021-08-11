В Полтавской области алиментщик выплатил более 150 тысяч гривен долга за 7 лет

В Полтавской области алиментщик выплатил более 150 тысяч гривен долга за 7 лет

Мужчина также заплатил немалый штраф.

В Полтавской области мужчину обязали уплатить семилетний долг алиментов в размере более 150 тысяч гривен.

Об этом сообщает poltavske.tv.

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С февраля 2014 году на исполнении в Лохвицком отделе государственной исполнительной службы в Миргородском районе Полтавской области Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка начиная с ноября 2006 года.

Мужчину внесли в список должников и арестовали его счета.

Кроме того, ему ограничили выезд за границу, а также управлять автомобилем.

Только после этого мужчина полностью погасил задолженность в сумме 154 381 грн и уплатил 54 004 грн штрафа.

Напомним, что в 2018 году Верховная Рада приняла ряд изменений в законы относительно усиления ответственности за неуплату алиментов. Тогда же в феврале появился Единый реестр должников, в который сразу попало более 86 тысяч родителей, которые не оплатили алименты своим детям.

Государственная помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, составляет 889,5 грн в месяц для детей до 6 лет и 1 тысяча 109 грн в месяц для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

К должникам, которые не платят алименты более 4 месяцев (за 3 месяца для родителей тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью), применяются ограничительные меры. Кроме невозможности выехать за границу, должнику запрещается управлять автомобилем, кроме случаев, когда вождения является основным источником доходов должника, или он использует авто в связи с инвалидностью или в качестве водителя проходит военную службу.

Также должники не могут пользоваться оружием, охотиться или влиять на решения о временном выезд ребенка за границу.

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