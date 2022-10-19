В Полтавской области анонсировали взрывы и выстрелы: объяснение от ОВА

Власти призвали сохранять спокойствие тех, кто услышит звуки взрывов или выстрелов.

В Полтавской области 19 октября могут раздаваться взрывы и выстрелы, ведь в ряде громад будут проходить учебные стрельбы.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

Он уточнил, что учебные стрельбы запланированы на территории Полтавской и Лубенской громад. А на территории Кременчугской громады запланировано проведение очередного массового технического взрыва в одном из карьеров.



"Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие!" – призвал Лунин.

Напомним, накануне о возможных звуках взрывов предупредили и в Киевской области. Все из-за обучения саперов.

Как ВСУ сбивают иранские дроны-камикадзе

Читайте также: