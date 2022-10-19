В Полтавской области анонсировали взрывы и выстрелы: объяснение от ОВА

Власти призвали сохранять спокойствие тех, кто услышит звуки взрывов или выстрелов.
В Полтавской области 19 октября могут раздаваться взрывы и выстрелы, ведь в ряде громад будут проходить учебные стрельбы.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
Он уточнил, что учебные стрельбы запланированы на территории Полтавской и Лубенской громад. А на территории Кременчугской громады запланировано проведение очередного массового технического взрыва в одном из карьеров.
"Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие!" – призвал Лунин.
Напомним, накануне о возможных звуках взрывов предупредили и в Киевской области. Все из-за обучения саперов.
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