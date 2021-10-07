В Полтавской области археологи раскопали украшения, которым почти 2500 лет: как они выглядят

В Полтавской области археологи раскопали украшения, которым почти 2500 лет: как они выглядят

Украшения — это часть ожерелья.

Вблизи Котельвы на Полтавщине археологи нашли стеклянные украшения. Их разыскали на Барвенковой горе, расположенной на территории историко-культурного заповедника "Бельск".

Об этом пишет Суспільне.

Раскопки на территории почвенного могильника начали в конце июля, рассказал археолог Денис Гречко. Здесь экспедиция нашла три стеклянных украшения. По словам археолога, находки — это часть ожерелья. Им почти 2500 лет — датированные IV веком до нашей эры.

Сейчас украшения исследуют археологи. После этого их планируют представить в экспозиции музея Бельского городища.

Суспільне

Бельское городище — это укрепленное поселение скифского времени, расположенное вблизи села Бельск Котелевского района. Его датируют концом VIII- началом III века до нашей эры. Городище состояло из трех укрепленных поселений, объединенных крепостной стеной. Его общая площадь — почти 4,5 тысячи гектаров. Некоторые исследователи отождествляют Бельское городище с летописным городом Гелон, которое упоминал в своих трудах древнегреческий историк Геродот.

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