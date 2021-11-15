В Полтавской области авто сбило 11-летнего мальчика: ребенка госпитализировала скорая

Школьник переходил дорогу с велосипедом.

Сегодня, 15 ноября, около 15:00 часов, в Миргороде Полтавской области авто сбило 11-летнего мальчика. ДТП случилось на улице Гоголя.

Также читайте В ужасном ДТП в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа: фото

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 21099", 1953 года рождения, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу с велосипедом", — говорится в сообщении.

В результате ДТП скорая госпитализировала травмированного ребенка для проведения полного медицинского обследования.

Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Харькове: суд избрал меру пресечения водителю внедорожника, сбившего двух подростков

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку