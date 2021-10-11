В Полтавской области автобус с полным салоном пассажиров перевернулся: много людей пострадали (фото)

В Полтавской области автобус с полным салоном пассажиров перевернулся: много людей пострадали (фото)

В салоне автобуса ехали 22 пассажира.

В Полтавской области, вблизи села Карпиловка, что в Лубенском районе, произошла ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате пострадали водитель и 10 пассажиров.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

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Известно, что авария произошла рано утром 11 октября, около 6:40, на 174 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский". Автобус ехал из Луганщины в Киев.

На автодороге 56-летний водитель автобуса, предварительно, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. На момент ДТП в салоне находились двадцать два пассажира и два водителя.

В результате опрокидывания автобуса водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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