В Полтавской области автомобиль влетел в отбойник: погиб подросток

На Полтавщине, в Лубенском районе, легковушка съехала с дороги и влетела в металлический отбойник. Погиб 15-летний пассажир иномарки.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что смертельная авария произошла 30 июня около 16.30 на автодороге Киев-Харьков близ города Хорол. По предварительной информации, 42-летний водитель Citroen съехал с дороги. Автомобиль врезался в металлический отбойник.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 2008 года рождения, получил телесные повреждения. От полученных травм пассажир скончался на месте происшествия. Водитель с травмами доставлен в местную больницу.

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортом до трех лет.

В Полтавской области автомобиль врезался в отбойник.

Как сообщалось, на днях в Кировоградской области произошло масштабное ДТП. Водитель грузовика влетел в две фуры и два легковых автомобиля. На месте аварии погиб 11-месячный младенец, еще три человека получили травмы.

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