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В Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой сработала ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой сработала ПВО

Была объявлена воздушная тревога / Фото: Pexels

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.

В Кременчуге на Полтавщине раздались взрывы в ночь на 1 ноября 2023 года.

Об этом информируют в социальных сетях очевидцы.

"В Кременчуге снова слышны звуки взрывов, сообщили Общественному местному жителю", — говорилось в сообщении.

Также после отбоя воздушной тревоги глава Хмельницкого Александр Симчишин написал сообщение:

"Отбой воздушной тревоги. Спасибо нашим силам ПВО ВСУ за качественную работу! Держим строй!", — говорится в сообщении.

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