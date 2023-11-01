В Полтавской области были слышны взрывы, а в Хмельницкой сработала ПВО

Началась очередная беспокойная ночь для украинцев.
В Кременчуге на Полтавщине раздались взрывы в ночь на 1 ноября 2023 года.
Об этом информируют в социальных сетях очевидцы.
"В Кременчуге снова слышны звуки взрывов, сообщили Общественному местному жителю", — говорилось в сообщении.
Также после отбоя воздушной тревоги глава Хмельницкого Александр Симчишин написал сообщение:
"Отбой воздушной тревоги. Спасибо нашим силам ПВО ВСУ за качественную работу! Держим строй!", — говорится в сообщении.
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