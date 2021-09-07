В Полтавской области два 7-летних мальчика разбили несколько десятков надгробных плит на кладбище

В Полтавской области два 7-летних мальчика разбили несколько десятков надгробных плит на кладбище

Правоохранители составили на родителей протоколы но кто будет восстанавливать разрушенные надгробия, неизвестно.

В Полтавской области двое школьников устроили акт вандализма на местном кладбище села Красный Луч. Дети разбили несколько десятков могил.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

Несколько десятков разбитых надгробий на кладбище обнаружила местная жительница и обратилась в полицию. Прибывшие на вызов, установили вандалов. Ими оказались двое 7-летних местных мальчиков.

"Составлено 2 административных протокола в отношении родителей правонарушителей по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", — сообщают в полиции.

Напомним, что на кладбище одного из сел Львовской района неизвестный мужчина раскопал могилу. Об этом правоохранителям сообщил сельский староста.

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