В Полтавской области двух девушек 15 и 16 лет разоблачили в поджоге военных автомобилей: фото

Несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого куратора, который обещал им вознаграждение.

Полицейские Полтавщины разоблачили двух несовершеннолетних девушек в поджоге военных автомобилей.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Полиция установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, которые причастны к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины. Как сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачев, несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого куратора, обещавшего им вознаграждение.

"Оперативщики полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать легкие деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от парня, с которым познакомилась через мессенджер", – рассказал глава полиции области.

Для раскрытия этого преступления привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и уголовного анализа Главного управления полиции Полтавской области в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро проработали большой объем информации и установили личности поджигателей.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до восьми лет за решеткой.

Одна из несовершеннолетних поджигателей авто для ВСУ/Фото: полиция Полтавской области

"Враг использует разные методы для дестабилизации ситуации в Украине. Полиция призывает вас быть бдительными и не поддаваться на провокации спецслужб России, которые пытаются подстегнуть к преступным действиям и подорвать нашу безопасность. Помните: совершение преступлений, направленных на препятствование деятельности Сил безопасности и обороны Украины, является серьезным нарушением закона. За такие действия предусмотрено лишение свободы. Не ломайте себе жизнь и объясняйте об ответственности детям", – подчеркнули в полиции.

Напомним, в Киеве 16-летний студент поджег авто для ВСУ.

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