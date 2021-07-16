В Полтавской области двухлетнего ребенка переехали велосипедом: ребенок в больнице

В Полтавской области двухлетнего ребенка переехали велосипедом: ребенок в больнице

Ребенок госпитализирован в больницу.

В Кременчуге Полтавской области двухлетнюю девочку переехали на велосипеде. Сейчас полиция ищет того, кто управлял велосипедом и скрылся с места инцидента. Подозревают, что это несовершеннолетняя девушка.

Об этом информирует полиция области.

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Известно, что инцидент произошел днем 14 июля. Мать пострадавшего ребенка рассказала, что они вместе гуляли в парке Воинов-интернационалистов, где тротуарной дорожке на маленькую девочку наехали на велосипеде. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу.

"Мою малышку просто переехали на тротуарной дорожке на велосипеде. В результате перелом со смещением, гипс, общий наркоз в 2 года. Берегите детей! И, покупая велосипеды своим чадам — научите ездить!", — цитирует местное издание женщину.

Сам момент наезда зафиксировано камерами видеонаблюдения. Предварительно, велосипедом управляла несовершеннолетняя девочка. Полиция устанавливает ее личность.

Напомним, в селе Чудель Риненськои области ужасное стечение обстоятельств привело к гибели мальчика, который катался на велосипеде.

Как сообщалось, в пгт. Вишневец Тернопольской области трагически погиб 21-летний парень. Он упал с велосипеда

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