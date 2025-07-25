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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Полтавской области грузовой поезд раздавил 2-летнего ребенка

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии. Подробностей пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Поезд переехал ребенка

Поезд переехал ребенка / © pixabay.com

В селе Бутенки Кобеляцкой громады грузовой поезд смертельно травмировал двухлетнего ребенка.

Об этом сообщили на официальном сайте полиции Полтавщины.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом.

А в Сумской области пожилая женщина оказалась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.

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