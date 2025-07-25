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- Украина
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В Полтавской области грузовой поезд раздавил 2-летнего ребенка
Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трагедии. Подробностей пока нет.
В селе Бутенки Кобеляцкой громады грузовой поезд смертельно травмировал двухлетнего ребенка.
Об этом сообщили на официальном сайте полиции Полтавщины.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, в Киевской области девушка в наушниках погибла под поездом.
А в Сумской области пожилая женщина оказалась под колесами поезда. Она скончалась на месте из-за полученных травм.