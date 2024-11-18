В Полтавской области грузовой поезд раздавил мужчину, который оказался на рельсах

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.
В Полтавской области поезд смертельно травмировал мужчину. Событие произошло вблизи села Вишневое Белицкой громады.
Об этом сообщили в полиции Полтавщины.
"Грузовой поезд наехал на 40-летнего жителя поселка Билыки Полтавского района. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.
По этому факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства и причины трагедии выясняет следствие.
Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.
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