В Полтавской области грузовой поезд раздавил мужчину, который оказался на рельсах

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

В Полтавской области поезд смертельно травмировал мужчину. Событие произошло вблизи села Вишневое Белицкой громады.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

"Грузовой поезд наехал на 40-летнего жителя поселка Билыки Полтавского района. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

По этому факту следственным подразделением полиции начато уголовное производство по части 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины трагедии выясняет следствие.

Напомним, в Одесской области на перегоне между станциями "Мардаровка" и "Чубовка" на 15-летнюю девушку наехал грузовой поезд.

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