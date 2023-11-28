В Полтавской области хотели мобилизовать отца воина ВСУ, но тот отказался: суд его наказал

Мужчина заявил, что его сын уже в ВСУ, а он ухаживает за пожилой матерью.

В Полтавской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации. На суде он объяснил, что его сын уже служит в ВСУ и ему нужно ухаживать за 83-летней мамой.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. В конце августа 2023 он должен был прибыть в ТЦК и СП и отправиться на службу в воинскую часть, однако житель Полтавщины проигнорировал повестку.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что медкомиссия обнаружила у него проблемы со здоровьем. Также его сын уже служит в ВСУ, а он содержит 83-летнюю мать, которая нуждается в уходе. По словам мужчины, именно поэтому он проигнорировал повестку и сообщил об этом работнику военкомата.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на 1 год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области ограничен годный предприниматель трижды отказался от повестки.

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