В Полтавской области легковушка столкнулась с фурой: погибла женщина

У села Липово Полтавской области произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В ДТП погибла женщина.

Об этом "Общественному" рассказала пресс-секретарь Кременчугского райуправления полиции Анна Васенко.

Отмечается, что ДТП произошло поздно вечером 17 января. Столкнулись автомобили "Toyota Rav4", за рулем которого был мужчина 1960 года рождения, и грузовики "Daf". Пассажирка легковушки 1964 года рождения погибла на месте.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего". Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Пассажирка легковушки погибла на месте.

Как сообщалось, в Киеве микроавтобус влетел в грузовик. В результате аварии вождь микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

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