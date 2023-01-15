В Полтавской области исчезли 12-летний мальчик с матерью: их ищет полиция (признаки)

Мальчику 12 лет, у него темные короткие волосы и карие глаза.

Полиция Полтавской области ищет 12-летнего мальчика Владислава, пропавшего со своей матерью примерно 24 декабря 2022 года.

Об этом идет речь на сайте Нацполиции Полтавщины.

Известно, что мальчика зовут Владислав Овчаренко. Он 20.09.2010 года рождения. Жил в Горишних Плавнях Полтавской области.

Приблизительно 24 декабря 2022 года мальчик уехал со своей матерью Юлией Измикер в неизвестном направлении. После этого о своем местонахождении он не сообщал.

По предварительной информации они могут находиться в городе Почаев, Тернопольской области.

Приметы ребенка: на вид 12 лет, крепкого телосложения, рост 140 см, волосы темные короткие, глаза карие, инвалид подгруппы А, хромает на правую ногу.

"Если у вас есть информация о мальчике, который поможет ускорить его розыск, правоохранители просят сообщить в отдел №2 (г. Горишние Плавные) Кременчугского районного управления полиции по телефонам: (097) 900-72-98 – дежурная часть, (097) 775-44-72 или 102", — просят у полиции.

Ранее сообщалось, что полиция Полтавской области разыскивает несовершеннолетнего мальчика, который с 26 февраля скрылся с места жительства в Луганской области и мог быть вывезен на территорию РФ.

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