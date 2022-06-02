В Полтавской области из исправительной колонии сбежал осужденный: его приметы (фото)

В Полтавской области из исправительной колонии сбежал осужденный: его приметы (фото)

Утром 2 июня из исправительной колонии, расположенной в Полтавском районе области, скрылся осужденный.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению места возможного укрывательства беглеца.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Известно, что 30-летний гражданин Грузии Норман Джано был приговорен к шести годам лишения свободы в январе 2020 года.

Такой приговор вынес Бориспольский городской районный суд Киевской области за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Приметы разыскиваемого: рост 185 см, волосы черноволосые, стрижка короткая под горшок.

Особая примета – татуировка на передней части предплечья в виде звезды.

Полиция призывает людей, у которых есть информация о бегле, сообщать их по номерам: 0536491202, 0532517915, 0505483624 или 102.

В случае обнаружения разыскиваемого или места его возможного укрывательства, граждан настойчиво просят не принимать самостоятельные меры по задержанию. Следует немедленно, с соблюдением мер личной безопасности, вызвать полицию.

Напомним, в Закарпатье поймали заключенных, которые сбежали из изолятора и избили конвоира и дежурного.

Читайте также: