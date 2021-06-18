В Полтавской области из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка: ребенка госпитализировали

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Сегодня, 18 июня, на улице Даниила Апостола в Миргороде Полтавской области из окна третьего этажа многоэтажки выпала четырехлетний ребенок. Сообщение о происшествии полицейские получили от медиков около 12:00 часов.

Об этом информирует пресс-служба полиции Полтавской области.

"Девочка получила телесные повреждения и доставлена на лечение в Полтавскую областную больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства и причины травмирования ребенка, выпавшего из окна", — говорится в сообщении.

Также правоохранители рекомендовали родителям ограничить доступ малолетним детям до открытых окон, балконов, в частности, оборудованных защитными москитными сетками, которые создают ложное представление защиты.

Напомним, в Донецкой области трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.

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