В Полтавской области легковушка с пассажирами слетела в реку: три человека погибли, один чудом выжил (фото)

В Полтавской области легковушка с пассажирами слетела в реку: три человека погибли, один чудом выжил (фото)

Погибшим мужчинам 29, 55 и 57 лет.

В Миргородском районе Полтавской области в реке Псел утонул автомобиль с людьми в салоне. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом информирует полиция области.

Информация о происшествии поступила в полицию вечером 25 сентября от дежурного спасательного. По предварительным данным, автомобиль LADA Priora, в котором находились четверо мужчин, съехал в реку с пригорка.

Один из пассажиров, 49-летний местный житель, успел выпрыгнуть, трое других — остались в салоне. Затонувшую легковушку извлекли из воды сегодня. К поисковым работам были привлечены водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас полиция установила личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое являются жителями Большие Сорочинцы Миргородского района. Мужчинам 29, 55 и 57 лет.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких человек) УК. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Черниговской области водитель легковушки не справился с управлением и слетел в мелиоративный канал. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

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