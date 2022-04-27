В Полтавской области людей просят не нести искусственные цветы на кладбища: что произошло

В Полтавской области людей просят не нести искусственные цветы на кладбища: что произошло

В поминальные дни в громадах Полтавской области людям рекомендуют отказаться от пластиковых цветов.

Так, жителей Полтавской области просят не приносить искусственные цветы на кладбища, поскольку они загрязняют экологию, что губительно влияет на дальнейшее существование.

Так, на сайте Сергеевской громады появилось сообщение о том, что отказ от пластиковых украшений поддерживают коммунальщики, экологи и священники, потому что если в городах пластиковые венки из кладбищ вывозят на мусорку, то в селах их просто сжигают. Сжигать же пластик нельзя, потому что канцерогены высокие, и это вредно для людей и негативно влияет на окружающую среду.

Подобный призыв был опубликован на сайте Диканской громады.

"Чествование памяти усопших должно начинаться не с выбора цветка, а с почтительного отношения к их последнему пристанищу", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.