В Полтавской области мать заставили выплатить сыну 115 тысяч гривен алиментов

Женщина ошибочно полагала, что алиментный долг ей не вспомнят, ведь сын достиг совершеннолетия.

В Полтавской области мать заставили погасить 115 тысяч гривен алиментов. Женщина ошибочно полагала, что ее задолженность аннулируют с наступлением 18-летия ее сына.

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"Достижение ребенком совершеннолетия не является основанием для аннулирования задолженности по алиментам. Рассчитывая на противоположное, жительница Шишацкой громады считала хорошей новостью наступление 18-летнего возраста ее сына, ведь была убеждена, что за накопленный 115-тысячный алиментный долг ее не спросят" - сообщили в Северо-восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Сумы).

Общую сумму задолженности женщины создали основной долг по алиментам — 75 тысяч гривен и почти 40 тысяч гривен штрафа, начисленного за длительное игнорирование уплаты детских средств.

"Под давлением правовых санкций, неплательщице алиментов все же пришлось рассчитаться с сыном, а также усвоить урок, что со временем долги не исчезают, а наоборот – в просроченные сроки дополнительно уплачиваются средства", — сообщили в межрегиональном управлении Минюстиции.

Напомним, во Львовской области отца двоих детей отправили в колонию на 2 года за неуплату алиментов.

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