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В Полтавской области местные зафиксировали движение российской техники: колонну вражеских танков уничтожили (фото)

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© poltava.to
© poltava.to
© poltava.to
© poltava.to
© poltava.to
© poltava.to
© poltava.to

Украинцы уничтожили 200 единиц техники РФ.

В Полтавской области гражданские граждане помогли уничтожить вражескую колонну с более чем 200 единицами российской техники. Среди них были преимущественно танки оккупантов.

Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ночь на 27 февраля около полуночи было замечено передвижение военной техники Российской Федерации с территории Сумской на территорию Полтавской области. Местные жители увидели, что колонна техники оккупантов насчитывала более 200 единиц техники, большинство из которой — танки.

Об этом гражданские сразу сообщили в штаб территориальной обороны близко. Благодаря совместным действиям территориальной обороны Полтавщины, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии колонна была уничтожена.

По информации военных, местные жители помогли дезориентировать колонну, которой дальше занимались ВСУ. Также известно, что колонну с около 26 единиц техники разбили в Гадячской громаде. Еще одна — на 150 единиц заблудилась вблизи Гадяча.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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