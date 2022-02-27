В Полтавской области местные зафиксировали движение российской техники: колонну вражеских танков уничтожили (фото)

Украинцы уничтожили 200 единиц техники РФ.

В Полтавской области гражданские граждане помогли уничтожить вражескую колонну с более чем 200 единицами российской техники. Среди них были преимущественно танки оккупантов.

Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В ночь на 27 февраля около полуночи было замечено передвижение военной техники Российской Федерации с территории Сумской на территорию Полтавской области. Местные жители увидели, что колонна техники оккупантов насчитывала более 200 единиц техники, большинство из которой — танки.

Об этом гражданские сразу сообщили в штаб территориальной обороны близко. Благодаря совместным действиям территориальной обороны Полтавщины, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии колонна была уничтожена.

По информации военных, местные жители помогли дезориентировать колонну, которой дальше занимались ВСУ. Также известно, что колонну с около 26 единиц техники разбили в Гадячской громаде. Еще одна — на 150 единиц заблудилась вблизи Гадяча.