В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу на входе в магазин "АТБ": есть погибший и раненые

По данным правоохранителей, к преступлению причастен 53-летний местный житель.
В Лубнах Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу. Три человека получили ранения, сам взрывник погиб.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
"В Лубенский райотдел полиции 8 сентября около 23 часов поступило сообщение от медиков, что по улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека", — сказано в сообщении.
Начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец добавил, что в результате взрыва три человека (возрастом 1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения.
"Оперативщики и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу ", – рассказал он.
По данным из источников Общественного, это произошло возле одного из магазинов "АТБ" в городе.
По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Окончено покушение на убийство двух или более человек) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.
Напомним, на Сумщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина.
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