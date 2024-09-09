В Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу на входе в магазин "АТБ": есть погибший и раненые

В Лубнах Полтавской области мужчина бросил гранату в толпу. Три человека получили ранения, сам взрывник погиб.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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"В Лубенский райотдел полиции 8 сентября около 23 часов поступило сообщение от медиков, что по улице Монастырской в городе Лубны рядом с супермаркетом произошел взрыв гранаты, в результате которого травмированы три человека", — сказано в сообщении.

Начальник Лубенского райотдела полиции Евгений Карпец добавил, что в результате взрыва три человека (возрастом 1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

"Оперативщики и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили неподалеку от места происшествия. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу ", – рассказал он.

По данным из источников Общественного, это произошло возле одного из магазинов "АТБ" в городе.

По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Окончено покушение на убийство двух или более человек) Уголовного кодекса Украины. Вместе с тем, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Напомним, на Сумщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

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