В Полтавской области мужчина несколько дней медленно умирал дома после визита товарища

В Полтавской области 37-летний мужчина забил до смерти знакомого, теперь он лишен свободы на 12 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"Находясь в пгт Машевка, по месту жительства 60-летнего знакомого, во время совместного употребления алкогольных напитков мужчина рукой, ногами, деревянной палкой и металлическим совком жестоко избил хозяина дома. Несколько дней пострадавший не поднимался с кровати и в результате полученных травм умер", — сообщили в прокуратуре.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перенес тело на огород и засыпал землей, а родным, которые начали разыскивать отца, сказал, что его забрала в больницу бригада скорой помощи.

Злоумышленник уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. В указанный период за совершенное мошенничество его было освобождено от отбывания наказания с испытанием.

По совокупности приговоров Машевский районный суд лишил мужчину свободы на 12 лет.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области мужчина перерезал горло военной медсестре.

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