В Полтавской области мужчина отказался от мобилизации из-за рождения ребенка: как его наказали

В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил боевую повестку, но отказался от мобилизации, потому что у него родился долгожданный ребенок.

Об этом идет речь в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина 15 сентября 2023 был признан годным к военной службе во время мобилизации. Однако 16 сентября он написал отказ от повестки в боевую часть и не пришел в военкомат.

На суде подозреваемый вину признал. Он заявил, что у него после 12 лет брака родился ребенок, поэтому он отказался от призыва в армию. Мужчина на суде сказал, что безработный, однако имеет пасеку и пообещал помочь ВСУ медом и деньгами.

Объяснение уклоняющегося в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Уклонист также заключил соглашение со следствием. Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного.

Напомним, в Кривом Роге мужчина отказался от мобилизации, потому что "присягнул на верность России".

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