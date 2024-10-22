В Полтавской области мужчина покончил с собой в помещении ТЦК

В Полтавской области в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных мужчина укоротил себе жизнь.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

"21 октября в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой. Следов насилия обнаружено не было", — говорится в сообщении.

Находившегося в розыске мужчину доставили на пункт предварительного сбора военнообязанных. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, что привело к составлению акта отказа. Планировалось уведомить полицию об уголовном правонарушении в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Ранее этот гражданин уже был осужден за ту же статью на три года с условным сроком, завершившимся в сентябре.

Сообщается, что военнообязанного не оказывали никакого физического или психологического давления — он ожидал оформления документов на сборном пункте. Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту, проводится служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств.

Напомним, в Киевской области задержали двух руководителей ТЦК и СП. Они заработали более 1 млн. долларов на ухилянтах.

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