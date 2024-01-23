В Полтавской области мужчина получил 18 повесток и уклонился от мобилизации: чем все закончилось

Мужчина вину признал и раскаялся.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который сначала пришел на вызов по 16 повесткам, а от 2 последних уклонился.
Об этом идет речь в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области.
По данным суда, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В ноябре 2023 года он получил две повестки, однако дважды уклонился от мобилизации.
На суде подозреваемый рассказал, что на самом деле повесток было больше. Он отметил, что с июня по ноябрь 2023 года получил 18 повесток, и 16 раз он приходил в ТЦК, однако из-за его состояния здоровья, воинские части отказывались его брать на службу.
Также мужчина добавил, что 16 раз его в воинскую часть возил лично подполковник.
"Отмечал беспорядки в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК. Не отражена вся информация по его учету, а работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты, вместо внесения действительной информации. Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками", — говорится в материалах суда.
Также подозреваемый вину признал и раскаялся.
Суд признал жителя Полтавщины виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы. Этот срок суд заменил на 2 года испытательного.
Напомним, в Винницкой области отец 3 детей отказался от мобилизации и обвинил ТЦК в давлении.
Читайте также:
- Получил повестку и стал "свидетелем Иеговы": мужчина придумал способ избежать мобилизации — как это кончилось
- "Из мобилизации сделали шоу" – Жорин призвал прекратить истерику
- В Чехии рассказали, будут ли депортировать в Украину мужчин-уклончан