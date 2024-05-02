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В Полтавской области мужчина получил повестку и с 2022 года избегал мобилизации: что он придумал

В Полтавской области мужчина получил повестку и с 2022 года избегал мобилизации: что он придумал

В Полтавской области мужчина с 2022 года избегал мобилизации / Фото: ТСН.ua

Мужчина был убежден, что "работники ТЦК действуют незаконно".

В Полтавской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, который с июля 2022 года избегал мобилизации. На суде он заявил, что "был введен в заблуждение". 

Об этом говорится в приговоре Великобагачанского районного суда Полтавской области. 

По данным суда, в июле 2022 года мужчину признали годным к службе в армии, он получил повестку, однако не пришел в военкомат. 

В октябре 2022 года мужчине повторно вручили повестку, однако он отказался ее получать. 

На суде мужчина свое поведение объяснил, что "был введен в заблуждение информацией, которую получил из различных информационных источников о незаконности действий работников РТЦК, указывал, что помимо прочего имеет на иждивении двое несовершеннолетних детей и жену и отца пожилого возраста, который имеет проблемы со здоровьем". 

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, во Львовской области мужчина заявил, что представители ТЦК "угнали его по дороге на работу" и дали повестку.

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