В Полтавской области мужчина пошел под суд из-за 4,5 килограммового карася: причина шокирует

Суд Полтавской области 22 января 2025 года признал мужчину виновным в нарушении правил рыболовства.

Соответствующее постановление было обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Случай произошел 3 ноября 2024 года, когда нарушитель ловил рыбу на реке Сула вблизи с. Горошино Кременчугского района. Согласно результатам проверки, он превысил суточную норму вылова рыбы, поймав 4,5 кг карася серебристого, что на 1 кг больше разрешенного лимита.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него штраф в размере 340 грн. Кроме того, нарушителю придется уплатить 605,60 грн судебного сбора. В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней его сумма будет удвоена.

Напомним, полиция напомнила о штрафах за нарушение прав пешеходов.

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