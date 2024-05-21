На Полтавщине мужчина получил повестку и два года уклонялся от мобилизации: что он придумал и как это закончилось

На суде мужчина считал себя невиновным в уклонении от мобилизации.

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который от 27 мая 2022 года уклоняется от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Решетиловского районного суда Полтавской области от 15 мая 2024 года.

По данным суда, мужчину в апреле 2022 года признали годным к мобилизации. 27 мая 2022 года он получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК и СП.

На суде подговорился давать показания. Во время дебатов он отметил, что "виновность в совершении указанного уголовного преступления не признает, просит признать его невиновным, оправдать и закрыть уголовное производство по основаниям отсутствия состава уголовного преступления". Он также объяснял, что является "верующим человеком", учился на священника, однако не закончил семинарии. Кроме того он помогал тяжелобольному брату. Родственники же мужчины заявляли, что из-за "уголовного преследования уклониста, его брат умер".

Работник ТЦК и СП сообщил, что подсудимый во время вручения повестки вел себя вызывающе и прятался в авто. Работник полиции добавил, что местный житель ему знаком, поскольку тот уже совершал нарушения на блокпосту. В тот день, когда подсудимому пытались вручить повестку, он "бегал вокруг автомобиля, через заднюю дверь перелез на переднее кресло водителя и открыл окно".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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