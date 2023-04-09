В Полтавской области мужчина пришел в гости и изнасиловал 13-летнюю девушку

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В одном из сел Полтавской области 29-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девушку. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

По данным следствия, 8 апреля 29-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Там он изнасиловал его 13-летнюю падчерицу. Взрослые сразу обратились в полицию.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют часть 4 статьи 152 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Воловецкой общине Закарпатской области разразился скандал из-за условных сроков трем подросткам, которые изнасиловали 14-летнюю девушку и сняли это на видео.

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