В Полтавской области мужчина "пустил под лед" свою машину и напился после аварии

В Полтавской области мужчина "пустил под лед" свою машину и напился после аварии

Когда приехали копы, мужчина находился в состоянии опьянения – драгер показал 1,87 промилле алкоголя в крови.

В Полтавской области водитель "пустил под лед" свой автомобиль "ВАЗ 2115". Сам мужчина успел выплыть и добраться до берега.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Инцидент произошел на реке Псел в Миргородском районе.

По словам патрульных, автомобиль "ушел под лед" в 20 метрах от берега, при попытке изменить направление движения. 40-летний водитель успел самостоятельно выбраться из автомобиля и безопасно добраться к берегу.

Когда копы приехали на место аварии, мужчина находился в состоянии опьянения – драгер показал 1,87 промилле алкоголя в крови. Это почти в 10 раз превышает допустимую норму. Он уверял, что употреблял алкоголь уже после того, как утопил машину.

Спасатели совместно с местными жителями расчистили лед и с помощью спецтехники вытащили машину на берег.

Полицейские составили два административных протокола: за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортного средства и за употребление водителем алкоголя после ДТП.

Напомним, что в Полтаве произошло смертельное ДТП. Водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом.

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