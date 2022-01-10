В Полтавской области мужчина "пустил под лед" свою машину и напился после аварии

Когда приехали копы, мужчина находился в состоянии опьянения – драгер показал 1,87 промилле алкоголя в крови.
В Полтавской области водитель "пустил под лед" свой автомобиль "ВАЗ 2115". Сам мужчина успел выплыть и добраться до берега.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Инцидент произошел на реке Псел в Миргородском районе.
По словам патрульных, автомобиль "ушел под лед" в 20 метрах от берега, при попытке изменить направление движения. 40-летний водитель успел самостоятельно выбраться из автомобиля и безопасно добраться к берегу.
Когда копы приехали на место аварии, мужчина находился в состоянии опьянения – драгер показал 1,87 промилле алкоголя в крови. Это почти в 10 раз превышает допустимую норму. Он уверял, что употреблял алкоголь уже после того, как утопил машину.
Спасатели совместно с местными жителями расчистили лед и с помощью спецтехники вытащили машину на берег.
Полицейские составили два административных протокола: за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортного средства и за употребление водителем алкоголя после ДТП.
Напомним, что в Полтаве произошло смертельное ДТП. Водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом.
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