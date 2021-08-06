В Полтавской области мужчина во время утренней прогулки обнаружил обгоревший труп: рядом была канистра

В Полтавской области мужчина во время утренней прогулки обнаружил обгоревший труп: рядом была канистра

Погибшей является 37-летняя местная жительница.

В поле в Кременчуге Полтавской области утром 6 августа обнаружили труп женщины. Предварительно, она покончила с собой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Известно, что труп обнаружил в микрорайоне "Молодежный" мужчина, который гулял с собакой. Тело было обгоревшим.

Следователи уже установили личность женщины. Ею оказалась 37-летняя местная жительница. В полиции говорят, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, женщина совершила самоубийство.

Местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на районное отделение полиции пишет, что есть видеозапись, на которой видно, как женщина покупает легковоспламеняющуюся смесь. На месте происшествия обнаружены эту канистру и чеки.

Обстоятельства смерти выясняются. Продолжаются следственные действия.

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