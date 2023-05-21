В Полтавской области мужчина застрелил трех человек: СМИ сообщают, что среди них — экс-мэр Лохвицы

Есть информация об одном из погибших. Им, вероятно, является Вячеслав Демчук бывший городской голова Лохвицы, возглавлявший город в 2010-2015 годах. Продолжается следствие.

В Полтавской области, в городе Лохвице, мужчина застрелил двух соседей и соседку, а затем взорвался на гранате.

Об этом сообщил начальник Главуправления полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Известно, что стрелял 53-летний житель Лохвицы. От его пуль погибли 67-ми 47-летний мужчины и 63-летняя женщина. Он попал в людей из гладкоствольного оружия, после чего вернулся в собственное домовладение и взорвал себя гранатой. В результате взрыва произошел небольшой пожар, который ликвидировали пожарные.

В настоящее время идет работа следственно-оперативной группы полиции. Работают криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП.

"По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ч. 2 статьи 115 (Преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", — говорится в сообщении полиции .

Местные СМИ, в частности Telegram-канал "Свободный", со ссылкой на собственные источники, сообщают, что 47-летний убитый — это Вячеслав Демчук, городской голова Лохвицы в 2010-2015 годах.

По заявлению источника "Движение Честно", мужчина работал директором в местном спортивно-техническом клубе Общества содействия обороне Украины. В 2020 году пытался переизбраться городским головой и параллельно баллотировался в Полтавский областной совет по спискам "РПЧ".

По информации местного издания "Полтавщины", в тройном убийстве подозревается Александр Сов. Вероятно, преступление произошло из-за бытового конфликта.

Напомним, троим жителям Ужгорода, причастным к убийству двух студентов-индусов и избиению третьего, сообщили о пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества.

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