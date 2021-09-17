В Полтавской области мужчина жестоко дрессировал свою собаку (фото)

Правоохранители проводят проверку по факту жестокого обращения с животным.

В Полтавской области в Миргороде мужчина жестоко дрессировал своего пса. Полиция сейчас проводит проверку по этому факту.

Об этом говорится в сообщении полиции.

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Узнали об инциденте правоохранители, когда увидели в соцсети соответствующее видео. Ее опубликовали местные жители на одной из страниц миргородской сообщества. В публикации говорилось, что в частном секторе Миргорода мужчина применяет недопустимые методы дрессировки своей собаки.

В частности, в комментариях под постом местные жительницы уточняют, что мужчина якобы бы применял палку во время дрессировки животного. Также некоторые пользователи пишут, что собаку у хозяина не забрали, а он сам согласился в субботу поехать на осмотр пса экспертом в Полтаву. В то же время местные настаивают на том, чтобы животное забрали.

Миргородский районный отдел полиции ГУНП в Полтавской области

Информацию об инциденте зарегистрировали должным образом в Миргородском районном отделе полиции. Полицейские выясняют обстоятельства и проводят тщательную проверку.

Напомним, в Запорожье пьяный мужчина сначала бил и душил своего пса. Затем он начал подвешивать его к дереву на поводку.

Ранее в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что то поцарапало его. Люди, которые стали очевидцами события, вызвали полицию. Правоохранители разыскали подозреваемого, в содеянном он сознался.

В то же время Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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