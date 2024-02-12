В Полтавской области мужчине вручили 18 повесток: в ТЦК объяснили, как так получилось

Житель Полтавщины 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его здоровья военные части отказывались брать его на службу.

В Полтавской области мужчине вручили 18 повесток. Однако ему удалось избежать мобилизации, несмотря на то, что его признали годным к службе в армии.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Житель Полтавщины 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его здоровья военные части отказывались брать его на службу.

Что рассказал мужчина

Как заявляет сам мужчина, последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его возвращали обратно. Потому последние две повестки он решил проигнорировать. Поэтому суд признал мужчину виновным по ст. 336 (Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Однако обвиняемый свою вину признал и раскаялся, поэтому суд смягчил ему приговор на два года испытательного.

"Отмечал беспорядки в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учету, а работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации. Все приведенное повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками", – говорится в материалах суда.

Что говорят в ТЦК

"Гражданину были неоднократно вручены повестки, он за ними появлялся в ТЦК. Военно-врачебной комиссией он был признан годным к военной службе, направлялся в учебные центры, — рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Однако в учебных центрах, куда направляются мобилизованные, также есть приемная комиссия. Которая и отказывалась принимать мужчину на обучение.

"Там психолог, медик, который осматривает прибывших людей. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: "хромых", больных... В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого бы то ни было и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК, то есть, что он там говорил, мы не знаем, возможно, изображал эпилепсию, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое, но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он получал повестку на следующую дату", – заявил Истомин.

Напомним, в Тернополе мужчина умер спустя восемь дней после мобилизации.

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