В Полтавской области мужчину мобилизовали, но воинские части его "не приняли": как все закончилось

Мужчина на суде заявил, что он раскаивается, однако служить в армии не хочет.

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что две воинские части его "не приняли", а затем он сам отказался от службы в армии.

Об этом идет речь в приговоре Шишацкого районного суда Полтавской области.

Мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации

По данным суда, мужчина 16 января 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе в армии. 24 мая 2023 года он получил повестку и должен был прийти в военкомат на 1 июня.

Однако он уклонился от службы в армии.

Житель Полтавщины заявлял, что воинские части его не брали на службу

В суде подозреваемый заявил, что проживает с родителями и работает подсобным рабочим на местном предприятии. В 2018 году он получил травму ноги, из-за чего ему тяжело переносить физические нагрузки. И поэтому его якобы признали "ограниченно годным", однако суд установил, что в справке ВВК говорится, что мужчина полностью пригоден к службе в армии.

Подозреваемый также заявил, что в апреле-мае 2023 года его отправили на службу в одну из воинских частей, однако там его якобы не приняли, потому что он "не хотел служить и имел проблемы со здоровьем". Через несколько дней он снова прибыл в другую воинскую часть, однако там тоже отказались брать его на службу из-за "непогашенной судимости".

В конце мая ему снова дали повестку и он должен был прибыть в воинскую часть в Черниговской области, однако он уклонился от службы. Мужчина вину признал и раскаялся. Несмотря на это, он отказался от службы в ВСУ.

Приговор суда

На суде свидетель заявил, что мужчине организовали транспорт для выезда в воинскую часть, однако его мать заявила, что он отказывается от службы в армии.

Жителя Полтавщины признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львовской области мужчину забрали с улицы в ТЦК и СП, но он отказался от мобилизации.

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