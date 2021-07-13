В Полтавской области на мясокомбинате работники отравились неизвестным веществом: 14 из них в больнице

В Полтавской области на мясокомбинате работники отравились неизвестным веществом: 14 из них в больнице

2 человека от госпитализации отказались.

В г. Глобино Полтавской области на мясокомбинате неизвестным веществом отравились 16 работников.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что 14 работников попали в больницу, в том числе один человек находится сейчас в тяжелом состоянии.

"13 июля около 00 ч. 30 мин. в г. Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", — говорится в сообщении.

Причина отравления устанавливается. Предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, в июне в Ивано-Франковске 8 студентов отравились неизвестным веществом. Всего в больнице оказались 7 девушек и один парень. Все — студенты колледжа "Технологий и бизнеса" в возрасте 16-17 лет. Трое из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Другие в неврологии.

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