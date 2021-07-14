В Полтавской области на пальце подростка застряла металлическая гайка (фото)

В Полтавской области на пальце подростка застряла металлическая гайка (фото)

Палец отек и деталь не снималась.

В Кременчуге Полтавской области на руке 14-летнего мальчика застряла металлическая гайка. В результате палец опух и деталь не снималась, а поэтому пришлось вызывать спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение об инциденте спасателям поступил поздно вечером 13 июля. Оказалось, что металлическая гайка застряла на пальце ребенка 2007 года рождения и ее из-за отека самостоятельно не могут снять.

Ребенка отвезли в травматологический пункт Кременчугской городской детской больницы. Туда приехали и спасатели, которые срезали металлическую гайку и освободили палец ребенка.

Напомним, аналогичная ситуация случилась в Киеве, где 12-летний парень одел на палец гайку. Родителям пришлось вызвали спасателей с электроинструментом.

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