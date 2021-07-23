В Полтавской области на предприятии разорвался газовый баллон: есть травмированный

В Полтавской области на предприятии разорвался газовый баллон: есть травмированный

На момент взрыва на территории фирмы было более сотни баллонов.

В Кременчуге Полтавской области на частном производственном предприятии взорвался баллон. В результате один человек получил незначительные повреждения, но от госпитализации отказалась.

Об этом сообщает областная полиция.

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Происшествие произошло днем 23 июля на проспекте Ярославском. Известно, шо предприятие занимается заправкой баллонов ацетиленом.

Об инциденте полиции позвонил дежурный Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Полиция установила, что произошел разрыв баллона с легковоспламеняющимся газом, который используют при автогенной сварки и резке металлов.

На момент взрыва на территории фирмы была более сотни баллонов, половина из которых была заправлена ацетиленом. Незначительные повреждения получил один человек. От госпитализации он отказался. Серьезных последствий удалось избежать.

Спасатели обследовали территорию предприятия и обеспечили пожарную безопасность. Причины и обстоятельства разрыва баллона выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в городе Лохвица Полтавской области пенсионерка умерла от травм, полученных в результате взрыва баллона с пропаном.

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